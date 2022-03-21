الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم المنيا يشهد البرنامج التدريبي «رحلة التعلم المدمج»

المهندس محمد فؤاد
المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا

شهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا البرنامج التدريبي تحت عنوان (رحلة التعلم الُمدمج) والذى تنفذه مؤسسة علمني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

وأوضح الرشيدي أن البرنامج يهدف إلي مساعدة المتدربين على استخدام التكنولوجيا في التعليم وبناء قدراتهم حول المهارات الأساسية لتطبيق التعلم المُدمج والقدرة على بناء بيئة تعليمية نشطة تحقق نتائج التعلم المطلوبة للطلاب، ويكون فيها الهدف النهائي لرحلة التعلم المُدمج هو تمكين الطالب من تحقيق نتائج التعلم المطلوبة أكاديميًا أو اجتماعيًا عن بُعد من خلال استراتيجيات تعلم مختلفة.

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المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا

جاء ذلك بحضور على الصغير مدير إدارة المشاركة المجتمعية وعدد من قيادات المديرية والعاملين والمهتمين بها.

من ناحية أخرى أقامت مديرية التربية والتعليم تحت رعاية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا  مهرجان العروض الرياضية  المتنوعة على مستوى المحافظة للتمثيل الجمهوري بمشاركة مدارس (الإنجيلية بنات، الثانوية التجارية بنات بدير مواس  جنوب المحافظة، نزلة الفلاحين الإعدادية بنين المنيا، الإسلامية الخاصة ابتدائي بنات سمالوط، عمر بن الخطاب الاعدادية بنات سمالوط  شمال المحافظة، الرياضية بنات) تحت إشراف وحضور محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وإشراف عام طارق محمد فتحي موجه عام التربية الرياضية بالمنيا وفي حضور لجنة من الإدارة العامة.

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المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا

وكان الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا قد شهد تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت رعاية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبحضور هبه حلمي موجه عام المكتبات، ومحمد عبد الرحمن موجه عام اللغة العربية.

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المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا

 

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وكيل تعليم المنيا إنطلاق البرنامج التدريبى رحلة التعلم المدمج علي الصغير المهندس محمد فؤاد الرشيدي

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وائل لطفي

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