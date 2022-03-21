الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في عيد الأم 2022.. أهم الفتاوى الخاصة بالأمهات من دار الإفتاء

دار الافتاء
دار الافتاء

"يوم الأم"، يوم خصصه الراحل علي أمين للاحتفال بالأمهات في العالم العربي في 21 مارس من كل عام،  عيد الأم 2022 الذي وجده البعض مناسبة غير دينية، والأخر قرر التحقق من أساسه، وانتهى ذلك بفتوي دار الإفتاء المصرية، ولذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير أهم الفتاوي التي أقرتها دار الإفتاء.

أهم الفتاوى التي أقرتها الإفتاء في عيد الأم 2022

الاحتفال بيوم عيد الام 2022 :

"الاحتفال بيوم عيد الأم أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت"، أكد دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالأمهات أمر جائز شرعًا ولا يوجد به أي تأثير ديني.

ويعتبر الاحتفال بالأمهات مظهر من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت، وشراء الهدايا يعتبر تقديرًا لما تقوم به الأمهات من دور كبير تجاه الأسرة كاملة.

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دار الإفتاء وحق الأم في البر أكثر من الأباء:

كانت أعلنت دار الإفتاء أن للأم حق في البر يزيد عن الأب، واتفق الفقهاء على أن بر الوالدين كليهما فرض عين، ولكن للأم 3 أضعاف ما للأب من البر؛ وذلك لما تنفرد به عن الأب من أدوار كثيرة بداية من مشقة الحمل، وصعوبة الوضع، والرضاع، والتربية وتحمل المسئولية بالمنزل.

فتاوى المرأة:

هناك العديد من الفتاوي التي تخص المرأة منها الوضوء، والذي يبدأ في إجازة الوضوء على المكياج الخفيف، وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء ذكروا بأن هناك عدة شروط لصحة الوضوء، من ضمنها ألا يكون هناك حائل بين الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها وبين الماء، والحائل هو ما يوضع على وجه المرأة أو رأسها أو رجليها، وهي عبارة عن مادة صلبة أو قوية تمنع وصول الماء لأصل العضو.

وكان أعلن مفتي الجمهورية أن وضع التاتو اللاصق الذي يكون غالبًا في شكل معين، من خلال طباعته على الجلد لفترة مؤقتة ولم يتوفر فيه علة من علل الوشم المحرم بغرز إبرة أو حبس دم هو من المباحات، ويمكن استخدامها للزينة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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