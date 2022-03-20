الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

هل عيد الأم إجازة رسمية في الدولة.. وموعد الاحتفال به في مصر

عيد الأم
عيد الأم

يتساءل الأشخاص عما يكون عيد الأم إجازة رسمية في القطاع الخاص والحكومي للموظفين والعاملين، حيث يقوم الأشخاص بالاحتفال بيوم عيد الأم وسط تجمعات عائلية وجوًا مبهجًا.

ويجيب “الدستور” من خلال هذا التقرير عن سؤال.. هل عيد الأم إجازة رسمية كباقي إجازات الدولة السنوية مدفوعة الأجر، كما يعتقد بعض المواطنين.

هل عيد الأم إجازة رسمية في الدولة

يعتبر عيد الام يوم دراسي طبيعي للطلبة والطالبات وكذلك يوم عمل رسمي للموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، ولا يتم اعتبار عيد الأم إجازة رسمية في الدولة، ويعتبر يوم عيد الأم من الأعياد التي لن يحصل فيها الطلاب أو العاملين في الدولة على إجازة رسمية، فهو يوم عمل طبيعي في جميع القطاعات المختلفة.

موعد عيد الأم 2022 

يختلف موعد عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو. وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من مايو من كل عام، وفي إندونيسيا يحتفلون به في يوم 22 ديسمبر.

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أفكار هدايا عيد الأم 2022.. وأسباب الاحتفال

 

سبب تسمية يوم عيد الأم بهذا الاسم

عام 1912، أنشأت "أنا جارفيس" الجمعية الدولية ليوم الأم، وأكدت على أن مصطلح "mother's" يجب أن يكون مفرداً وفي صيغة الملكية -في اللغة الأنجليزية- وليس جمع في صيغة الملكية، لجميع العائلات تكريماً لأمهاتهم ولكافة الأمهات في العالم، واستخدم هذه التسمية رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون في القانون كعيد رسمي في الولايات المتحدة، كما استخدمه الكونجرس في سنّ القانون، كما أشار له رؤساء آخرون في إعلاناتهم مركزين على عيد الام.

عيد الأم موعد عيد الام 2022 اجازة رسمية 21 مارس اجازات الدولة السنوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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