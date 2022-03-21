الجنايات تقضى بإعدام «سفاح الجيزة» شنقًا في قضية قتل زوجته

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا على فراج عبد العاطي "سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل زوجته.

وفي وقت سابق أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، أوراق قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ سفاح الجيزة لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه؛ لاتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات فى أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها فى مقابر أعدها لذلك.