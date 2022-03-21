الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تنظم فاعليتان للشباب المصري للحد من التنمر بالقاهرة والصعيد

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت رعاية وتنظيم مكتب دياكونيا للتنمية، استكملت لقاءات مشروع أخلاق في الجول، حيث دار اللقاء الأول حول التنمر.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يأتي ذلك في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية على التوعية ضد التنمر، أقيم اللقاء بقاعة القديس إسطفانوس بحدائق القبة، كما أدارت الأستاذة شيرين لويس محاضرة اليوم، بحضور العديد من أولياء الأمور. 

وتضمن اليوم مناقشة العديد من الأسئلة، ومنها: كيف أعرف أن طفلي يتعرض للتنمر، معرفة الإشارات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى الأساليب اللازمة للتصرف في تلك الحالة. 

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من  المحاضرات، وذلك في الفترة من التاسع عشر من الشهر الجاري، وحتى الثلاثين من أبريل المقبل.

هذا وذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب يوحنا صموئيل، قامت أسرة القديس توما الأكويني بعمل يوم تكويني ترفيهي لشباب المرحلة الإعدادية، بكنيسة العذراء مريم ببني عبيد، وذلك في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأقيم اليوم تحت شعار "لقد كان القديس يوسف رجلًا عادلًا عاملّا لا يكل، حارسًا مستقيمًا على أولئك الموكلين على رعايته". تضمن اليوم بعض التأملات والترانيم من رسالة القديس يعقوب، تلاها بعض الألعاب الترفيهية.

وتضمن اليوم الترفيهي أيضًا لقاء حول القديس يوسف بعنوان "بقلب أبوي"، حيث تناول اللقاء بعض القصص من كتاب "عجائب أبينا الروحي"، ثم تم تلاوة مسبحة القديس يوسف. واختتم اليوم ببعض الألعاب الترفيهية الأخرى.

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

البورصة تواصل صعودها الحاد بمنتصف التعاملات.. و«السوقى» يربح 28 مليار جنيه

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

استقرار ملحوظ.. سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 21- 3- 2022

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة

الأم المثالية ببني سويف: ربيت 3 بنات وزوجي متوفي من 32 سنة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)