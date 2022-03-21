«الكاثوليكية» تنظم فاعليتان للشباب المصري للحد من التنمر بالقاهرة والصعيد

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت رعاية وتنظيم مكتب دياكونيا للتنمية، استكملت لقاءات مشروع أخلاق في الجول، حيث دار اللقاء الأول حول التنمر.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يأتي ذلك في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية على التوعية ضد التنمر، أقيم اللقاء بقاعة القديس إسطفانوس بحدائق القبة، كما أدارت الأستاذة شيرين لويس محاضرة اليوم، بحضور العديد من أولياء الأمور.

وتضمن اليوم مناقشة العديد من الأسئلة، ومنها: كيف أعرف أن طفلي يتعرض للتنمر، معرفة الإشارات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى الأساليب اللازمة للتصرف في تلك الحالة.

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات، وذلك في الفترة من التاسع عشر من الشهر الجاري، وحتى الثلاثين من أبريل المقبل.

هذا وذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب يوحنا صموئيل، قامت أسرة القديس توما الأكويني بعمل يوم تكويني ترفيهي لشباب المرحلة الإعدادية، بكنيسة العذراء مريم ببني عبيد، وذلك في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأقيم اليوم تحت شعار "لقد كان القديس يوسف رجلًا عادلًا عاملّا لا يكل، حارسًا مستقيمًا على أولئك الموكلين على رعايته". تضمن اليوم بعض التأملات والترانيم من رسالة القديس يعقوب، تلاها بعض الألعاب الترفيهية.

وتضمن اليوم الترفيهي أيضًا لقاء حول القديس يوسف بعنوان "بقلب أبوي"، حيث تناول اللقاء بعض القصص من كتاب "عجائب أبينا الروحي"، ثم تم تلاوة مسبحة القديس يوسف. واختتم اليوم ببعض الألعاب الترفيهية الأخرى.