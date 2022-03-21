الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد استجابة الرئيس لها.. محروسة: «منمتش طول الليل وكلموني عشان ينفذولي طلباتي»

محروسة
محروسة

 

هدية غير متوقعة للست محروسة سالم في عيد الأم، التي بين ليلة وضحاها وبعد أكثر من 5 أشهر تحاول الوصول للرئيس عبد الفتاح السيسي لتفاجأ بأنه يرد عليها بنفسه ويستجيب لطلباتها. 

محروسة سيدة أربعينية أصيبت بالشلل الحركي، الذي لم يمنعها من توفير قوت يومها لأسرتها وأبنائها وزوجها المصاب بأمراض كثيرة تمنعه من العمل، عملت في الكثير من المهن منها شغل هاند ميد وبائعة خضروات وغيرها من المهن التي تجعلها توفر حياة لأسرتها، وعملت ككوافير والذي اشترت منه التروسيكل، الذي ينفق على الأسرة. 

وتقول محروسة في تصريحات لـ"الدستور" إنها واجهت الكثير من المشكلات والصعوبات ولكنها تقاوم حتى آخر نفس فيها لدرجة أنها خرجت في بث مباشر على فيس بوك تبكي وتعرض كليتها للبيع لأنها تدين لرئاسة حي السلام ثاني بمحافظة القاهرة بمبلغ  قدره 8600 جنيه في الفترة من شهر 5/ 2018 حتى شهر 12/ 2020، وذلك وقت تجديد رخصة الكشك، ووصل الأمر أخيرا إلى 40 ألفا و500 جنيه ما جعلها تستغيث وخصوصا وأنها تدفع مصاريف إيجار المنزل وعلاجها وعلاج زوجها. 

وعندما رد عليها الرئيس السيسي واستجاب لها قالت: "أنا مش مصدقة نفسي أنا في صدمة ومطبقة بقالي 3 أيام عمالة طول الليل بتفرج على مكالمة الرئيس ليا أنا حاسة إني متكهربة مكنتش أعرف إنه هيكلمني وانهاردة بلغوني إنهم هيستجيبوا لكل طلباتي، وربنا استجاب دعائي، ربنا يعينه علينا وعاوزه أوجه كل الشكر لسيادته".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية بالأمس في استجابة لمحروسة: "الست المصرية دايما مثال عالي وراقي، متشرف بيكي وبجهدك، وتحت أمرك، واسمحيلي أحقق ليكي كل اللي بتتمنيه، وإني أقف جنبك، وربنا يبارك لك في أولادك نورهان وأحمد، وتشوفيهم أشطر مهندسة وظابط، واوعي تحرمينا من دعواتك الطيبة".

السيسي محروسة سالم السيدة محروسة تروسيكل سيدة التروسيكل

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