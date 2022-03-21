ماذا يفعل طالب الصف الاول الثانوي عند مشكلة خروجه من منصة الامتحان التجريبي فجأة ؟

رد مسئولى التطوير التكنولوجى بالمدارس عبر الجروب الخاص بهم على الفيس بوك على سؤال طلاب الصف الول الثانوي بشأن خروجهم من منصة الامتحان التجريبي وعدم القدرة على العودة من جديد.

حل مشكلة خروج طالب الصف الاول الثانوي من الامتحان التجريبي فجأة

قالوا فى الرد على الاستفسار: عند خروج طالب الصف الاول الثانوي خلال الامتحان التجريبي عفويا من المتصفح الآمن عليه بالتواصل مع من يدير المنصة مثلا IT

وإخباره بالأمر وبدوره سيجد من يدير منصة الامتحان التجريبي إن حالة طالب الصف الاول الثانوي Auto locked

وبعدها يقوم الادمن بعمل unlocked session لحالة طالب الصف الاول الثانوي.

ويبدا بعدها مباشرة الطالب بالدخول مرة أخرى.

وأضافوا :ضرورى التنبيه على الطالب أنه لايكرر الخروج من منصة الامتحان التجريبي فربما المنصة تمنحه فرصة واحدة للعودة.

درجات الامتحان التجريبي للصف الاول الثانوي 2022

وكان قد رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ما تداوله طلاب الصف الاول الثانوي بشأن أن الامتحان التدريبي عليه درجات أم لا.

قال الوزير فى تصريح خاص: أطالب الطلاب بالتركيز على الهدف وهو هو حل المشكلات من خلال تدريب بلا درجات .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: وهذا سوف يعود بالنفع على المنظومة كلها وقت الامتحانات الحقيقية.

وتواصل المدارس الثانوية اليوم الاثنين ثانى أيام التدريب على التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي والتى بدأت بالأمس وتستمر حتى غدًا.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم، تدريب على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية في اليوم الأول، حيث حضر 463131 طالب على مستوى الجمهورية من إجمالي 643546 طالب المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت 72%.

جدير بالذكر أن الوزارة أتاحت منصة الاختبارات داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات، وقد أتاحت منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، كما أتاحت تطبيق خاص بالتابلت يُمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة من خلاله ويحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.

وأوضحت الوزارة أنه قد سبق إتاحة منصة التدريب لعدد 5000 أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية والمديريات منذ فترة، وجاري الانتهاء من تدريبهم، فضلاً عن عقد عدة ورش عمل مع مسئولي التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، عن طريق الإدارة العامة البنية الأساسية التكنولوجية، وكذلك تدقيق البيانات الخاصة بالطلاب.

وأشارت إلى أن التدريب مستمر يومي 21 و22 مارس الجاري، في مادتي الفيزياء والتاريخ على الترتيب.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.