ننشر جدول امتحان الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول في هذا التقرير، حيث يبحث أولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل عن جدول امتحانات الترم الأول، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت إجراء اختبارات نصف العام الدراسي لعام 2021 - 2022 في الفترة بين السبت 22-1-2022 ليوم الأربعاء الموافق 2-2-2022.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول

ترصد "الدستور" جدول امتحان الصف الأول الثانوي 2022.

قالت وزارة التعليم إنه فيما يتعلق بالامتحانات للمَواد خارج المجموع، لطلبة الصف الأول الثانوي عام 2021 - 2022 ستعقد يومي 15 يناير و17 يناير المقبل.

جدول الامتحانات للصف الأول الثانوي عام 2022

السبت الموافق 22 يناير: امتحان مادة اللغة العربية

الاثنين الموافق 24 يناير: امتحان مادة الكيمياء - ومادة الجغرافيا

الأربعاء الموافق 26 يناير: يجرى امتحان مادة التاريخ - وامتحان مادة الأحياء

السبت الموافق 29 يناير: يتم إجراء الامتحان لمادة اللغة الأجنبية الأولى

الاثنين الموافق 31 يناير: امتحان مادة الفيزياء - ومادة الفلسفة والمنطق

الأربعاء الموافق 2 فبراير: امتحان مادة الرياضية- ومادة اللغة الأجنبية الثانية

وأعلنت وزارة التعليم، خلال صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه للتسهيل على الطلبة تقرر عقد جميع الامتحانات الورقية وليس الإلكتروني، وذلك بالامتحانات النهائية للترم الأول لطلبة الصفين الأول والصف الثاني الثانوي لعام 2021-2022.

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استلم طلبة الصف الأول الثانوي عام 2022 التابلت مع بداية العام الحالي الدراسي 2022، وقد تم تفعيله وكذلك تحميل عليه بنك المعرفة، وجميع الكتب المدرسية والمنهج الخاص بالطالب، إلا أنه لن يتم الامتحانات عليه هذا العام، خوفا من حدوث أي عطل في الانترنت قد يسبب التوتر أو الارتباك لدى الطلبة داخل اللجنة في المدارس.