الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية: السيطرة على حريق بمنزل سكنى فى طنطا

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الإثنين، في إخماد نيران حريق هائل نشبت نيرانه بمنزل بقرية ميت السودان التابعة لمركز ومدينة طنطا إثر حدوث ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات بشرية.

كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز طنطا شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت السودان التابعة لمركز ومدينة طنطا، حول نشوب حريق هائل داخل أحد منازل القرية.

كما باشرت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل والمحلات المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.

قوات الحماية المدنية الغربية إخماد نيران حريق منزل ميت السودان

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وائل لطفي

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