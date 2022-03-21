25 مارس.. جامعة حلوان تطلق فعاليات تنفيذ برنامج جامعة الطفل

تحتفل جامعة حلوان يوم الجمعة الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٢ بافتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان من خلال الدورة السادسة للبرنامج الذى تطلقه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتعد هذه المشاركة الأولى لجامعة حلوان في برنامج جامعة الطفل، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات العامة بالجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وبمشاركة ١٠٠ طفل، وأولياء أمورهم.

وتعد جامعة الطفل هي أحد آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم والذي تبنته كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

ويكون نظام الدراسة هو الدراسة في الجامعات لمدة 6 سنوات كل سنة لمدة 10 أيام وذلك خلال أجازة نصف العام والعطلة الصيفية، وكذك أيام الجمعة والسبت (حتى لا يؤثر على المدارس)، وتعد السنتين الأولى والثانية سنوات تمهيدية، يتم تدريس 7 مقررات في كل منها، وبعد استكمال السنتين الأولى والثانية يتأهل الطالب للدراسة في الكليات لمدة 4 سنوات.

وتستهدف جامعة الطفل الأطفال من سن 9 سنوات حتى 15 سنة، بدون شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو التفوق في مادة معينة، وذلك إيمانًا من القائمين على البرنامج من أن مثل هذه الضوابط قد تدفع بعض الموهوبين إلى السير في مسار خاطئ، وبناءً على ذلك يتم منح فرصة لكل الراغبين في التقدم ويتم الاختيار بأسبقية التقدم، حيث لا يتم عقد امتحان للأطفال، ولكنهم فقط يخضعون لبعض الأسئلة بهدف تحديد مستواهم، ولكن بالنهاية كل طفل لديه شغف بالعلوم لديه فرصة للالتحاق.

وتقام فعاليات افتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي يوم الجمعة الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة صباحا بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة حلوان.