الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق اندلع فى مزرعة مواشى بالشرقية

حريق اندلع في مزرعة
حريق اندلع في مزرعة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية على حريق التهم مزرعة مواشي، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق فى مزرعة مواشى، بقرية عرب زيدان، بمركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتظام فريق من الأدلة الجنائية، للوقوف على سبب الحريق.

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