أخبار فاتتك.. الحكومة تحدد أسعار العيش الحر والسيسي يحذر من الزيادة السكانية

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة أحداث نالت اهتمام القراء على المستويين المحلي والدولي وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع.

وترصد «الدستور» في نشرة "لو فاتتك" أبرز الأخبار التي اهتم بها القراء خلال الساعات الماضية.

«الري» تستعرض خطة تنمية الموارد خلال المنتدى العالمي للمياه بداكار

تنطلق في العاصمة السنغالية داكار، اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى التاسع للمياه، بدعم مصرى فى إطار الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الموارد المائية والرى، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدعم المصرى الكامل لتنظيم المنتدى العالمى، وذلك في إطار الشراكة ومذكرة التفاهم السابق توقيعها في أكتوبر من العام الماضي بين البلدين للتعاون في مجال المياه، وتبادل الرؤى لتحقيق تنمية الموارد المائية وأهداف التنمية، وأيضًا مواجهة التغيرات المناخية.

جلسات نقاشية حول تنمية الموارد المائية

إضافة إلى ذلك، تعقد وزارة الموارد المائية والري خلال المنتدى التاسع للمياه، الإثنين، جلستين تتناولان اهداف وآليات "الخطة القومية للموارد المائية"، والتحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه ، إضافة إلى تنظيم المركز القومى لبحوث المياه جلسة عن "البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، وخطة الدولة لتنمية الموارد المائية.

وضمن برنامج البرنامج، تعقد وزارة الرى جلسة رفيعة المستوى، يتم تنظيمها بالإشتراك مع المجلس العالمى للمياه، وذلك لاستعراض وإبراز "دور البحث العلمى في الإرتقاء بمنظومة الموارد المائية" في جمهورية مصر العربية ، إضافة إلى مشاركة مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى، لإبراز الدورات التدريبية لأبناء دول إفريقيا في مختلف المجالات ومنها هيدروليكية الأنهار وتنمية الموارد.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في شهر إكتوبر الماضى، تهدف لتحقيق التعاون بين الجانبين فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمى التاسع للمياه ، وأسابيع المياه في القاهرة ، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات.

الدكتور محمد عبد العاطي

«القومى للطفولة» يجتمع بهيئة إنقاذ الطفولة لحماية ورعاية الأطفال

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعاً برئاسة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان ، لبحث ومناقشة سبل التعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفولة لتنفيذ برامج لتنمية الأطفال والتركيز على حماية الأطفال المعرضين للخطر، بحضور تامر كيرلس مدير هيئة إنقاذ الطفولة، وهبة العزازي المستشار الفنى بهيئة إنقاذ الطفولة، ونورهان عبدالعزيز مدير المناصرة والتأييد بالهيئة، ومديرو الإدارات والبرامج بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكد الدكتور طارق توفيق على ضرورة تفعيل البرامج التنموية في مجالات حماية الأطفال من خلال التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومشاركة الأطفال على المستوى المحلى والقومى خاصة في كل القضايا المتعلقة بحقوقهم ، مشيراً إلى أن المجلس ينفذ العديد من البرامج التى تغطى كافة المجالات التنموية والحقوقية المتعلقة بالطفل ومنها: برنامج تمكين الفتيات "دوي" ، ومنتدى الطفل المصري، والحد من عمالة الأطفال، وتمكين المراهقين، والحد من الهجرة غير الشرعية، ومساندة أسر الأطفال ذوي الهمم، ومناهضة ختان الإناث، ومناهضة زواج الأطفال وغيرها من البرامج من أجل بيئة أكثر أمانا للأطفال.

من جانبه أعرب تامر كيرلس مدير هيئة إنقاذ الطفولة عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لأن المجلس شريك رئيسي للمنظمة وهو الجهة المحورية لحماية حقوق الطفل في مصر، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد امتداداً لشراكة مثمرة من التعاون المستمر الذي دام لسنوات عديدة مع المجلس لدعم الخطط القومية لحماية ورعاية الطفل، وأضاف أن هيئة إنقاذ الطفولة تعتمد على خبراتها المحلية والدولية في الإسهام في وضع نظم الحماية الوطنية في مجال الطفولة للوصول إلى مصلحة الطفل.

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو.

وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

خبز



وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخبز البلدي المميز 72%:

رغيف 45 جرامًا: 50 قرشا

رغيف 65 جرامًا: 75 قرشا

رغيف 90 جرامًا: جنيه واحد

كيلو خبز معبأ: 11.5 جنيه

أسعار الفينو:

رغيف 40 جرامًا: 50 قرشا

رغيف 60 جرامًا: 75 قرشا

رغيف 80 جرامًا: جنيه واحد

العقوبات:

كما تضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتستند هذه العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.

السيسى: الزيادة السكانية عائق أمام تحسين الأوضاع المعيشية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل أقصى جهد لها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلا أن استمرار زيادة السكان بهذا الشكل سيصعب المشكلة وحلها.

وشدد الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي" مساء الأحد، على عدم وجود أي نقص في أي سلع أساسية، مبينا في الوقت ذاته أن مصر لديها احتياطي مناسب يكفي 3 أو 4 شهور على الأقل.

وكشف الرئيس السيسي أن هذا هو التوقيت المناسب للاستفادة من المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، لافتا إلى أنه سيتم عمل صوامع أخرى، فضلا عن إجراءات للتوسع في زراعة القمح، لتصل إلى مليوني فدان خلال العامين القادمين، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج.