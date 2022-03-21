الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة متفحمة في حريق سيارة أجرة ببورسعيد

جثة
جثة

شهدت منطقة حرفيين زرزارة نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حريق سيارة، تسبب في وفاة شخص بداخلها متفحمة نتيجة الحريق.

تلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا بوجود جثة متفحة في منطقة زرزارة، وذلك بعد تعرض سيارة أجرة للاحتراق، مما تسبب في مصرع الشخص.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث عقب السيطرة على الحريق، وتبين وجود جثة مجهولة داخل السيارة ولا يوجد ما يدل علي هويتها، وعلي الفور جري إبلاغ الجهات المعنية قبل نقلها إلي أقرب مستشفى.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل فريق من النيابة العام إلي موقع الحادث وتم معاينة الجثة، والإستماع إلي شهود العيان، وجاري نقلها إلى مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة المعنية من جهودها للتعرف على هوية الشخص المتوفي، وذلك في إطار تسهيل عمل النيابة العامة، لسرعة إنهاء الإجراءات والتصريح بدفن الجثة.

وشهد مسجد الصراط المستقيم بمنطقة حرفيين زرزاره تواجد عدد كبير من الأهالي، وذلك وسط حالة من الحزن، بعدما شهدوا النيران تأكل جسد الشخص المتواجد داخل السيارة.

تحقيق النيابة مدير مستشفى مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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