الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: واشنطن مستعدة لتوسيع العقوبات على موسكو

قوات روسية
قوات روسية

قال نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، دوليب سينغ، مع تلفزيون "سي بي إس" ونقلتها وكالة نوفوستي الروسية اليوم الإثنين: إن واشنطن مستعدة لتوسيع العقوبات على روسيا، مما يؤثر على المزيد من البنوك الروسية، وقطاعات اقتصادها، بما في ذلك النفط والغاز.

وأضاف: العقوبات ستشمل عددا أكبر من البنوك والقطاعات التي لم تتأثر حتى الآن.. نحن  نتحدث عن "مجالات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الروسي إذ يتعلق الأمر في الغالب بالنفط والغاز، لكن هناك قطاعات أخرى أيضا.. لا أريد أن أكون محددا، لكنني أعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يعرف ما يدور".

يأتي هذا فيما  قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية اليوم الإثنين إن الهجمات على المستشفيات والمدارس في أوكرانيا يضع حوالي 6 ملايين طفل في خطر جسيم.

واضطر حوالي 20 % من الأطفال إلى الفرار من وطنهم هربا من الحرب، في حين أن الأطفال الذين بقوا في منطقة الحرب لا يحصلون على الطعام والماء النظيف والمساعدات الطبية فيما لا يزالون في خوف مستمر على حياتهم.

في الوقت ذاته، تضررت أو دمرت 489 مدرسة و43 مستشفى حتى الآن، بحسب المنظمة.

وقال بيت والش، مدير المنظمة في أوكرانيا:"يجب أن تكون المدارس مكانا آمنا للأطفال، وليس مكانا للخوف أو التعرض للإصابة أو الموت".

ووفقا للأمم المتحدة فإن ما لا يقل عن 59 طفلا قتلوا، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العدد الحقيقي قد يكون مكونا من ثلاثة أرقام.

وأضاف والش: "مبادئ الحرب واضحة جدا، الأطفال ليسوا هدفا، ولا المستشفيات أو المدارس. علينا حماية أطفال أوكرانيا بأي ثمن. كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يفقدوا حياتهم قبل أن تنتهي هذه الحرب؟".

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وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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