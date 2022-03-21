رقية الهلالي: الحكومة تبذل كل جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين

ثمنت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، للحكومة بشأن ضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المصريين، مؤكدة أن القيادة السياسية الحكيمة تبذل قصارى جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القيادة السياسية المصرية تتابع عن كسب تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية علي كل دول العالم بشان عام والدولة المصرية بشكل خاص، وما افرزته تلك الازمة من تأثيرات كبيرة على اقتصادات العالم والأسواق المالية، وفي كل بلدان العالم، مؤكدة ان مصر دائما ما ثبتت قدرتها على الصمود وتخطي الصعاب والازمات، ولعلي خير دليل الازمة العالمية لوباء كورونا المستجد وتاثيره علي أكبر الدول في العالم، وبفضل رؤيه القيادة السياسية الحكيمة تخطينا تداعياتها ونجحنا في تحقيق معدلات تنمية شهد لها العالم أجمع.

وأضافت عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي، دائما ما يضع المواطن المصري نصب أعينه، وجاءت توجيهات سيادته للحكومة بمرعاه البعد الاجتماعي، واستيعاب الآثار الناجمة عن الازمة الروسية الاوكرانية بأكبر قدر ممكن، والتي جاءت في مقدمتها توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص في أي سلعة في خضم هذه الأزمة، وخاصة ونحن علي اعتاب الشهرالفضيل، شهر رمضان المعظم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة"، وذلك لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".