النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها داخل مركز تخسيس بالهرم

تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع ربة منزل أثناء عمل جلسة تخسيس داخل مركز بالهرم، حيث أمرت بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير بحالتها لبيان السبب وراء وفاتها، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بلاغ يفيد بمصرع ربة منزل داخل إحدى مراكز علاج التخسيس بالهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لربة منزل في العقد الثالث من العمر لا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم التحفظ علي الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها حضرت للمركز محل الواقعة لعمل جلسات تخسيس بالتبريد عن طريق إحدي الممرضات العاملين في المركز أصيبت بحالة من التشنجات، مما أدى لوفاتها في الحال.

كما تبين أن المركز محل الواقعة يمتلكه حاصلان على بكالوريوس علاج طبيعي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.