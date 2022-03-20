الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها داخل مركز تخسيس بالهرم

جثة ربة منزل
جثة ربة منزل

تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع ربة منزل أثناء عمل جلسة تخسيس داخل مركز بالهرم، حيث أمرت بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير بحالتها لبيان السبب وراء وفاتها، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بلاغ يفيد بمصرع ربة منزل داخل إحدى مراكز علاج التخسيس بالهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لربة منزل في العقد الثالث من العمر لا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم التحفظ علي الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها حضرت للمركز محل الواقعة لعمل جلسات تخسيس بالتبريد عن طريق إحدي الممرضات العاملين في المركز أصيبت بحالة من التشنجات، مما أدى لوفاتها في الحال.

كما تبين أن المركز محل الواقعة يمتلكه حاصلان على بكالوريوس علاج طبيعي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة ربة منزل جلسة تحقيقات جثة الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

محافظ القاهرة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

انتشال جثة غريق بنهر النيل في الحوامدية

الحاجة سمية: «ربيت ولادى وجوّزتهم وفى الآخر رموني فى الشارع» (فيديو)

مسلسلات رمضان 2022|«راجعين يا هوى» شاهد على تحول النص الإذاعي إلى دراما تلفزيونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة