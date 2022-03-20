الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى أسيوط

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح  بين أفراد عائلتين بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية في صعيد مصر. 

وأسفرت جهود لجنة المصالحات والجهات الأمنية بأسيوط، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "عليوة موسى" وآل "عبد الله صديق" بمنطقة الوليدية التابعة لدائرة قسم ثان.

تعود أحداث الواقعة  في أبريل عام 2020، حيث أنهت أسرة الجانى الخصومة بتقديم الكفن إلى أسرة المجنى ضمن مراسم الصلح  لوقف سلسال الدم وذلك بنادي الحقوقيين.

وبعد وقوع مشاجرة بين طرفين العائلتين انتهت بمقتل شخص من عائلة عليوة موسى أثناء مشاجرة بالسلاح الأبيض، والتى انتهت بتقديم الكفن لإنهاء الخصومة الأثرية. 

حضر الصلح القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات الدكتور بهاء سيد محمود حسانين، والدكتور أسامة عوض، والكاتب والشيخ مصطفى خليفة، وطرفى النزاع وعدد كبير من المواطنين.

وبدأت مراسم الصلح  بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمات للقيادات الدينية والتى قدمت التحية لكافة الجهود المبذولة من القيادات الأمنية والدينية، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة، كما قدمت لجنة المصالحات الشكر للحضور، ولأبناء عائلتى آل عليوة موسى، وآل عبد الله صديق، الذين حرصوا على إعلاء المصلحة العامة وإتمام هذا الصلح وفتح صفحة جديدة من الإخاء والتراحم بينهم بعد إنهاء الخلاف.

الأجهزة الأمنية اسيوط جلسة صلح أفراد عائلتين لجنة المصالحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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