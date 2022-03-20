حديقة «قنديل أم هاشم» تستضيف احتفالية محافظة القاهرة بعيد الأم (صور)

شاركت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، في احتفالية “عيد الأم” والتي أقيمت بحديقة قنديل أم هاشم بميدان السيدة زينب.

والتقت نائب المحافظ عددًا من الأمهات بدور رعاية المسنين بنطاق القاهرة تقديرًا لمكانتهن وتضحياتهن في تربية أبنائهن رغم الظروف والتحديات الصعبة .

وقدمت المهندسة جيهان عبدالمنعم لجميع الأمهات التهنئة القلبية بمناسبة “عيد الأم” مؤكدة حرصها الشديد على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرًا لهن، مؤكدة أنه حان الوقت لرد الجميل لهن.

واضافت عبدالمنعم أن الأمهات يقدمن التضحيات لأبنائهن دون مقابل، لذا فإن تكريمهن واجب عظيم تسعى إليه المنطقة الجنوبية من خلال إقامة احتفالية لهن فى عيدهن، كنوع من تقديم الشكر لهن.

وتضمنت الاحتفالية تهنئة الأمهات بالعيد، وتوزيع بعض الهدايا الرمزية تكريمًا لهن في هذه الاحتفالية بمشاركة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب وأحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وطاهر عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة السيدة زينب ومدير العلاقات العامة بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين بالمنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب الى جانب مشاركة طلاب مدرسة المبتديان الثانوية في تنظيم الاحتفالية وجمعية الحياة الكريمة وانضمام عدد من أهالي المنطقة للمشاركة في الاحتفالية.

وأعربت الأمهات المشاركات في الحفل عن سعادتهن بافتتاح حديقة “قنديل أم هاشم”، وفعاليات الاحتفال بهن بمناسبة “عيد الأم”، مُشيدين بمشاعر الحب والتقدير والاحترام.

وافتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مؤخرًا حديقة “قنديل أم هاشم” ضمن أعمال تطوير ميدان السيدة زينب بهدف إعادة الوجه الحضاري والجمالي والذي يتناسب مع جمال هذا المقصد الديني ليصبح مركزا حضاريا وتاريخيا ومقصدا سياحيا من الطراز الاول.