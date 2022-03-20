الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل وإصابة طفلتها بعد تعثرها أسفل عجلات قطار بالفيوم

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت طفلتها التى تبلغ من العمر "عامين"، إثر سقوطها أسفل عجلات قطار، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي هاني مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم الفيوم، بورود بلاغ بالعثور على سيدة وطفلتها على قضبان السكة الحديد بدائرة قسم أول الفيوم، وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي حيث تبين مصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولقيت مصرعها في الحال فور وصولها للمستشفى وجارى الاهتمام بحالة الرضيعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أشخاص مصرعهم ربة منزل واصابة طفلتها عجلات قطار بالفيوم

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وائل لطفي

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