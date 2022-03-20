مصرع ربة منزل وإصابة طفلتها بعد تعثرها أسفل عجلات قطار بالفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت طفلتها التى تبلغ من العمر "عامين"، إثر سقوطها أسفل عجلات قطار، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي هاني مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم الفيوم، بورود بلاغ بالعثور على سيدة وطفلتها على قضبان السكة الحديد بدائرة قسم أول الفيوم، وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي حيث تبين مصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولقيت مصرعها في الحال فور وصولها للمستشفى وجارى الاهتمام بحالة الرضيعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.