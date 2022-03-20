إخلاء سبيل مالك مزرعة في «مصرع عاملين خلال التنقيب عن آثار» بمنشأة القناطر

أمرت نيابة شمال الجيزة بإخلاء سبيل مالك مزرعة بكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة مصرع عاملين في التنقيب خلسة عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر.

استمعت نيابة شمال الجيزة لأقوال مالك مزرعة، في واقعة مصرع عاملين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب خلسة عن الآثار داخل المزرعة بمنشأة القناطر، وتبين أن العاملين يدعيان "سيد" والأخر "حسن" في عقدهما الثالث من العمر

وقال مالك المزرعة ويدعى "محمود.ط" مهندس، إن الأرض الزراعية التي يمتلكها نحو 36 فدانا، والمشكلة التي تخص أرضه، أنها ليس بها مياه، فاتفق مع أحد الأشخاص (متخصص في الآبار)، لعمل بير وإنشاء ماسورة بها لري الأرض، وبالفعل العامل اتفق مع آخر لبدء العمل بالأرض.

وتابع مالك المزرعة أقواله أمام جهات التحقيق، أن في يوم الواقعة، تلقى اتصالا هاتفيا من أصحاب الأراضي المجاورة، أن العاملين اللذين بأرضه لعمل البير، تساقط عليهما الرمال، فحاول الجيران إنقاذهم، ولكن دون جدوى فأسفر عن مصرعهما في الحال.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات مصرع عاملين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب عن الآثار بمزرعة.

وتم ضبط مالك المزرعة وحُرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.