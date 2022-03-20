وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسيوط يطلقان الدورة الثالثة لبرنامج «أورانج كورنرز»

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم، يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وهان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة ودانتي كامبيونى المدير التنفيذي ورئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية فعاليات الدورة الثالثة من برنامج اورانج كورنرز بصعيد مصر لريادة الأعمال، بحضور إريك باريجر من الوكالة الهولندية للمؤسسات التابعة لوزارة الخارجية الهولندية، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهشام وهبي رئيس مجلس إدارة شركة "كالتيف"، وداليا الناظر مديرة تطوير الأعمال وإحدى مؤسسي شركة “أوت ريتش إيجيبت” ومحمد بشير رئيس حى غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، ومنار كامل مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ومدير وحدة تكافؤ الفرص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص بالمحافظة.

جانب من المؤتمر

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتفقدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسيوط والسفير الهولندى فعاليات برنامج أورانج كورنرز بصعيد مصر لريادة الأعمال، واستمعوا لعدد من النماذج وأفكار المشروعات من الشباب، ثم الاستماع إلى فيديو لبرنامج اورانج كورنرز صعيد مصر تلاها عقد جلسة نقاشية عن دور ريادة الأعمال في صعيد مصر تم خلالها الاستماع لنماذج وقصص نجاح لريادة الأعمال (سامح السادات، هالة عاشور، شريف حسني، ساميح سمير، شريف حسني) وغيرهم، وفي نهاية اللقاء تم تسليم شهادات تخرج الدورة الثانية لبرنامج اورنج كورنرز.

جانب من المؤتمر

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لبرنامج أورنج كورنرز بصعيد مصر الذى يعتبر جزء من مبادرة أطلقتها المملكة الهولندية تحت رعاية وزارة التعاون الدولي وبالتعاون مع بنك الإسكندرية بهدف توفير التدريب والإمكانيات وشبكات التواصل الفعال لرواد الأعمال الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية فى مجال الزراعة والحرف اليدوية والصناعات الإبداعية لكي يستطيعوا أن ينشئوا أعمالهم ويعملوا على تنميتها تماشيا مع خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد، لافتاً إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه موضحاً أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطوات جادة للتمكين الاقتصادي للشباب والسيدات المعيلات وذوى الهمم والاسر الاكثر احتياجاً من خلال مساعدتهم على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتسليمهم مشروعات صغيرة ومدرة للدخل مثل " ماكينات خياطة وافران بوتاجاز وغيرها من المشروعات الصغيرة " ويتم توزيعها عليهم من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض رجال العمال والجهات المانحة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التضامن الاجتماعي.

جانب من المؤتمر



وأشار المحافظ إلى تشكيل لجان لتنمية القرى المنتجة بالتنسيق مع اعضاء اللجنة الاقتصادية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" لتوحيد الجهود والتكامل بين كافة الجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بالقرى المستهدفة وجعل هذه القرى منتجة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على بناء الانسان والاستثمار في البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف القرى المصرية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال دراسة المميزات والسمات الموجودة في كل قرية بنطاق الوحدات المحلية بالمحافظة وما تتميز به سواء حرف أو منتجات أو زراعة بالمركز المستهدف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتي يمكن تحديد الصناعات التي تتناسب مع طبيعة المكان لتعظيم الاستفادة من المميزات النسبية لكل قرية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجعلها قرية منتجة .

جانب من المؤتمر



وأوضحت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن برنامج اورانج كورنرز صعيد مصر هي مبادرة هولندية يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة التعاون الدولي لتكون حاضنة للأفكار الابتكارية حيث تقوم على تنمية ومساعدة رواد الأعمال فى تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة من خلال عدة دورات للبرنامج ويجرى اليوم اطلاق الدورة الثالثة للبرنامج لمدة زمنية ٦ أشهر (مارس ٢٠٢٢ إلى سبتمبر ٢٠٢٢) بمحافظة أسيوط وتستهدف قطاعات الزراعة والحرف اليدوية والصناعات الإبداعية للشباب من سن ١٨ إلى ٣٥ سنة من خلال تقديم الدعم لبناء مهارات الشباب وتحفيزهم على بدء مشروعات بها ابداع وابتكار وتحويل الافكار لمشروعات الناجحة من خلال البرنامج الذى يدعم رؤية مصر 2030 فى توفير فرص عمل متساوية للشباب من الجنسين من خلال توفير التدريبات وورش العمل وشبكة قوية لتعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في صعيد مصر مضيفة أن البرنامج يساهم في النمو الاقتصادي لمصر وتعزيز النظام البيئى للمشروعات الناشئة المصرية مشيدة بالتعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم خدمة وتوفير فرص للشباب خاصة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى واقع يتم تنفيذه لافته إلى العمل على زيادة المحفزات والاستفادة بالبرامج التنموية للشباب ودعمها بكافة الطرق الممكنة لتكون مصر مركزاً للعلاقات بين الشرق الأوسط وافريقيا في هذا القطاع الهام.

جانب من المؤتمر