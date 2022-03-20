الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أنجيلوس يترأس قداس أحد الابن الضال بكنيسة جورجيوس

البابا تواضروس مع
البابا تواضروس مع الأنبا إنجيلوس - أرشيفية

ترأس الأنبا أنجيلوس، أسقف قطاع كنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهي وذلك بكنيسة الشهيد العظيم جورجيوس بأبو طاقية بشبرا الشمالية.

ودشن أنجيلوس مذبح الكنيسة، بحضور كهنة وشمامسة وأقباط كنيسة القديس جورجيوس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأطلقت الكنيسة نهضة الصوم الكبير ابتداءً من اليوم حتى نهاية الصوم الكبير المقدس، التي يترأسها كهنة الكنيسة مساء كل يوم، كما تنظم قداسات يومية صباحية حتى عيد القيامة.

وشهدت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، رسامات جديدة للشمامسة بعدد من المحافظات من بينها المنيا والشرقية، وذلك في إطار حرص الكنيسة على التعمير الروحي خلال فترة الصوم الكبير المقدس.

الأنبا أنجيلو جورجيوس بأبو طاقية بشبرا الشمالية لاة القداس الاله ن فيروس كورونا المستجد وشمامسة

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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