الأنبا أنجيلوس يترأس قداس أحد الابن الضال بكنيسة جورجيوس

ترأس الأنبا أنجيلوس، أسقف قطاع كنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهي وذلك بكنيسة الشهيد العظيم جورجيوس بأبو طاقية بشبرا الشمالية.

ودشن أنجيلوس مذبح الكنيسة، بحضور كهنة وشمامسة وأقباط كنيسة القديس جورجيوس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأطلقت الكنيسة نهضة الصوم الكبير ابتداءً من اليوم حتى نهاية الصوم الكبير المقدس، التي يترأسها كهنة الكنيسة مساء كل يوم، كما تنظم قداسات يومية صباحية حتى عيد القيامة.

وشهدت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، رسامات جديدة للشمامسة بعدد من المحافظات من بينها المنيا والشرقية، وذلك في إطار حرص الكنيسة على التعمير الروحي خلال فترة الصوم الكبير المقدس.