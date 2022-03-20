أعراض الموجة السادسة لكورونا، شهدت محركات البحث فى الفترة الأخيرة زيادة في بحث المواطنين عن أعراض الموجة السادسة لفيروس كورونا على موقع جوجل.

أعراض الموجة السادسة لفيروس كورونا 2022

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن مصر لم تدخل بعد الموجة السادسة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال متحدث الصحة، لـ“الدستور”، إن هناك انخفاضًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن متوسط عدد الإصابات اليومية بالفيروس بلغ 788 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي، بشكل يؤكد انكسار الموجة الحالية من الفيروس.

معدلات التطعيم بلقاحات كورونا

وقال متحدث الصحة إنه بلغ عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 31 مليونًا و551 ألفًا و 587 من المحصنين بالكامل بجرعتي اللقاح حتى الآن، فى حين بلغ أعداد الحاصلين على الجرعة الأولى فقط 43 مليون و15 ألف و108 شخص، وعن الحاصلين على الجرعات التنشيطية الثالثة بلغ عددهم مليون و707 ألف و438 شخصًا.

رابط وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا

وناشد المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (من هنا)، لتلقي لقاحات فيروس كورونا التي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوّراته.

وأكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.