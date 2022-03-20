الرئيس الأوكرانى: مستعد للتفاوض مع بوتين.. وأي إخفاق يعنى حربًا عالمية ثالثة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا "إن أي إخفاق لمحاولات التفاوض يعني أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".

وأضاف زيلينسكي - في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أُذيع، اليوم الأحد- "مستعد لإجراء مفاوضات معه، وكنت مستعدا لذلك منذ عامين، وأعتقد أنه بدون مفاوضات لن نتمكن من إنهاء تلك الحرب".

وتابع: "إذا كان لدينا فرصة بنسبة 1% فقط لوقف تلك الحرب، فأعتقد أننا في حاجة لاقتناص تلك الفرصة، فنحن نخسر أشخاصًا على مدار يومي.. وأعتقد أنه يتعين علينا استغلال أي صيغة وأي فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض".