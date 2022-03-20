«الرعاية الصحية»: تسريع تطبيق منظومة التأمين الشامل فى المحافظات

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، بمرافقة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال الجولة الميدانية لمتابعة سير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين.

وأضافت، أن الجولة شملت تفقد مستشفيات "فايد التخصصي، مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى، طوارئ أبو خليفة"، إضافة إلى مركزي طب أسرة "حي السلام، العرايشية"، ومشروعي "إنشاء مستشفى أبوصوير المركزي، وتطوير مستشفى القصاصين" بالإسماعيلية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، عن تقديم 680 ألف خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، 150 ألفا بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، 140 ألفا بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، 40 ألف خدمة بمركز طب أسرة حي السلام لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

وأشار، إلى أنه تم استحداث 20 خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، كما لفت إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء مستشفى أبوصوير المركزي بالإسماعيلية بنسبة 70%، وكذلك الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى القصاصين بالإسماعيلية بنسبة 88%، والمقرر انضمامها لمنظومة خدمات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأضاف، أنه تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 7,7 مليار جنيه، إضافة إلى 1,9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت، فيما وجه أعضاء مجلس النواب الشكر لرئيس هيئة الرعاية الصحية وجميع العاملين بفرع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية على جهودهم المتميزة في توفير خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة الإسماعيلية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتابعت النشرة، بجولة ليلية مفاجئة للدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتفقد المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، بعد انتهاء جولته بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جولاته الميدانية للمتابعة المستمرة لسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

واستكملت: ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى دراسة مجموعة عمل مشتركة ما بين اللجنة التنسيقية ووزارة المالية لتسريع تطبيق المنظومة بالمحافظات الجديدة، مضيفًا أنه سيتم البدء في نقل أصول عدد من المنشآت الصحية بجنوب سيناء لتشغيل المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل بالمحافظة شهر إبريل المقبل، لافتًا إلى أنه بلغت تكلفة المنظومة بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، وتابع: أنه سيتم التشغيل الرسمي للمنظومة بمحافظة الإسماعيلية إبريل المقبل، وذلك بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي لها.

وتناولت النشرة، استعراض الدكتور أحمد السبكي، تقرير إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الأول من العام المالي 2022/2021 أمام مجلس الوزراء، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 9,7 مليون خدمة طبية و 150 ألف عملية وجراحة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" بجودة عالمية، ومضاعفة أصناف الأدوية بكافة مراكز ووحدات التأمين الصحي الشامل لتتجاوز 450 صنفا دوائيا، واعتماد 23 منشآة صحية ببورسعيد طبقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

ولفت السبكي، إلى ارتفاع معدلات التردد على طب الأسرة ونجاح الدولة في زيادة ثقة المواطن في الرعاية الأولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، متابعًا: سنعمل على تعزيز نظم الحوكمة الإكلينيكية والتحول الرقمي لتيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية وإتاحتها بشكل أكثر تميزًا، ومؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل أعاد صياغة المشهد الصحي في مصر واستعاد ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية وأصبح محل إشادات عربية ودولية.

وتطرقت النشرة، إلى منح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جائزة القياديين المتميزين في نهضة القطاع الصحي العربي، بملتقى اتحاد المستشفيات العربية، كما شارك بالجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والعشرين للإتحاد، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر ساهم في تخفيف عبء المرض من على كاهل المواطن، بعد أن كانت بلغت نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة 62% من جيب المواطن، لافتًا إلى العمل على 4 أهداف استراتيجية "التغطية الصحية الشاملة، التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حوكمة النظام الصحي" لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل واستدامة التشغيل بمعايير عالمية.

واختتمت بإطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة "كن بطلًا وحارب الأمراض" للتوعية بالصحة العامة والرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، واستمرار حملة "انزل واطمن" للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني للمنتفعين ممن مر عليهم عام من الفحص الطبي الدوري الأخير بالمحافظة مستهدفة فحص 140 ألف منتفع.

وأضافت، إطلاق ورشة عمل للتدريب على استخدامات القساطر الوريدية لأطباء الحضانات بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والمشاركة بالتدريب العملي المشترك للمناورة "صقر 94" لإدارة الأزمات والكوارث والتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة بالأقصر.

ولفتت، إلى نجاح أول عملية علاج انسداد الشريان الأورطي البطني لمُسِّن بتقنية CERAB بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وإنقاذ مريض من موت محتم بعد فقده 4 لترات من الدم بمستشفى السلام ببورسعيد، ونجاح جراحة لتثبيت الفك وإعادة تطابق الأسنان وإصلاح كسر مضاعف بالفم السفلي لمريض بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية المتعلقة بالمواطن المصري وكيفية الانتفاع بها.

إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها، والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن وسلامته.