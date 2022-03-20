تواصل النجمة مي عز الدين تصوير أحداث دورها في المسلسل الدرامي الجديد “جزيرة غمام” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

ويبحث الجمهور عن تفاصيل شخصية مي عز الدين في مسلسل جزيرة غمام بعد ظهورها بشكل مختلف خلال البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل و على الأفيش الخاص بالشخصية التي تلعبها ضمن أحداث المسلسل.

خلال التقرير التالي، نكشف تفاصيل وملامح شخصية مي عز الدين في مسلسل جزيرة غمام الذي يعد نقلة في مشوارها الذي تخلت للمرة الأولى منذ سنوات عن البطولة المطلقة لتلعب دور البطولة النسائية ضمن أحداث (جزيرة غمام) أمام طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب.

تفاصيل وملامح شخصية مي عز الدين في مسلسل جزيرة غمام

نرصد ملامح شخصية مي عز الدين في مسلسل جزيرة غمام و الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان المقبل على شبكة تليفزيون الحياة.

وتجسد مي خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام دور فتاة غجرية تدخل الي الجزيرة ضمن عدد كبير من الغجر الذي يحط على جزيرة غمام وتقع مي عز الدين في حب احمد امين ضمن أحداث المسلسل رغم الحب الشديد الذي يكنه لها زعيم الغجر والذي يجسد دوره طارق لطفي وهو ما يعرضها للوقوع في مشاكل كبيرة تكشف عنها حلقات العمل الذي يعرض بعد أيام قليلة على الشاشة.

وتقدم مي صورة مختلفة للفتاة الغجرية ضمن أحداث المسلسل حيث تظهر بشعر طويل اميل للكيرلي وملابس صممت خصيصا لهذه الشخصية.

ودخلت مي عز الدين معسكر مغلق للانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل جزيرة غمام وينتظر الجمهور عرض العمل خاصة وان البرومو التشويقي للمسلسل جذب الجمهور واشادوا بقصة العمل الذي ينتمي إلى أعمال الدراما الصعيدية وتقع أحداث المسلسل قبل 100 عام وتحديدا في فترة العشرينات من القرن الماضي.

قامت الشركة المنتجة للمسلسل بطرح بوسترات منفردة لأبطال المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية وتصدرت مي عز الدين أحد البوسترات الدعائية لمسلسل جزيرة غمام.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

“جزيرة غمام” تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وبطولة طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبدالوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي وعبد العزيز مخيون ومن إنتاج شركة سينرجي.