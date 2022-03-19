قنوات عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة طارق لطفي في رمضان 2022

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي قنوات عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة طارق لطفي الذي يعد من المسلسلات المنتظرة بقوة خلال الموسم مسلسلات رمضان 2022.

قنوات عرض مسلسل جزيرة غمام

يعرض المسلسل المنتظر جزيرة غمام حصريا على شاشة قناة الحياة وقناة الحياة دراما من خلال عدة مواعيد ستعلن القنوات العارضة عن توقيتاتها بشكل نهائي خلال الأيام اقليلة القادمة، كما تعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل مع المطرب علي الحجار على تقديم تتر المسلسل الجديد.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

يشارك في بطولة مسلسل “جزيرة غمام” عدد كبير من النجوم بجانب الفنان طارق لطفي وعلى رأسهم الفنانة مى عزالدين، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد أمين، والقدير رياض الخولى، والقدير عبد العزيز مخيون، وبمشاركة الفنان محمد جمعة، وهبة عبدالغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، والمسلسل تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

قصة مسلسل جزيرة غمام

المسلسل الجديد من أضخم مسلسلات رمضان 2022 تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول لمسلسل جزيرة غمام، وكشفت عن طبيعة الأحداث كما أطلقت شبكة قنوات الحياة البرومو الرسمي للمسلسل الذي بدأ بتعليق صوتي للفنان القدير عبد العزيز مخيون.

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ويقدم النجم طارق لطفى خلال الأحداث دور زعيم الغجر في جزيرة اسمها جزية غمام ويبحث عن السيطرة على الجيزة بشكل عام والحوار خلال المسلسل سيكون باللهجة الصعيدية والغجرية، وتتواجد الفنانة مي عز الدين في دور غجرية خلال الأحداث وتحب بطل العمل، بينما يقدم الفنان فتحي عبد الوهاب دور شيخ وخطيب الجزيرة ويحاول إثناء أهالي الجزيرة عن المحرمات ويعد الفنان أحمد أمين من مفاجآت العمل الجديد.