الانتهاء من تنفيذ 60% من مشروع المكتبة الإقليمية بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة والوفد المرافق له لمناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بمشروع مكتبة قنا الإقليمية وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الإسكان بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و استعرض محافظ قنا موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية بمبنى المكتبة والموقع العام حيث تم الانتهاء من أعمال المحارة ومبنى الخزان الأرضي، وجاري تركيب الأسقف المعلقة، وأنظمة الإطفاء الذاتي والتكييف المركزي والمصاعد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ إجمالى الأعمال تصل إلى 60% .

وأضاف "الداودي" أنه تم اعتماد 7 ملايين جنيه لتأثيث وفرش المكتبة الإقليمية بما يتناسب مع طبيعة الدور العلمي والثقافي التي تقدمه المكتبة للمواطنين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية .

من جانبه أكد " الطايفى " أن المكتبة سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية ، وستكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني ، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب ، لافتا إلى أن المكتبة سوف تكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم .



وعلى هامش اللقاء قام "الداودي" و "الطايفي" بجولة تفقدية لمبنى المكتبة ، لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ على أرض الواقع، و تفقدا طوابق المكتبة وجراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجي، الذي سيضم ( منطقة معرض للكتاب - منطقة أنشطة خارجية للاطفال – منطقة للقراءة المفتوحة – منطقة مظللة للقراءة - كافيتريا) ، ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بأعمال "اللاند سكيب" حتى تظهر المكتبة بالشكل الجمالي الذي يليق بمحافظة قنا



الجدير بالذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4000 متر مربع ، وتتكون من 5 طوابق بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون جنية، حيث ستضم ( مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي) ، وسوف تخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .