الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالعياط

أعيرة نارية
أعيرة نارية

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الأحد، تفاصيل مصرع شخصين وإصابة اثنين بطلقات نارية، اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على الميراث بقرية برويش بمركز العياط بالجيزة.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفين ومصابين بقرية برويش بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية على عدد من الأشخاص بسبب خلافات علي الميراث ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الجيزة لافات علي الميراث مركز شرطة العياط محل البلاغ المصابين مشرحة المستشفى مشاجرة بالأسلحة النارية

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