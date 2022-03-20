تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالعياط

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الأحد، تفاصيل مصرع شخصين وإصابة اثنين بطلقات نارية، اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على الميراث بقرية برويش بمركز العياط بالجيزة.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفين ومصابين بقرية برويش بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية على عدد من الأشخاص بسبب خلافات علي الميراث ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.