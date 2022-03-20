الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الفائزة بـ«الأمهات المثاليات» في نجع حمادي: رفضت الزواج بعد وفاة أبو البنات

الام المثالية
الام المثالية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عن فوز سيدة من مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بالمركز الثالث بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، التي أعلنت عنها الوزارة قبل شهور.

وأعلنت الوزارة فوز السيدة إقبال فايز لبيب، المقيمة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، والبالغة من العمر 54 عامًا، والتي توفي زوجها منذ 29 عامًا، إثر مرضه بسبب تعرضه حادث سير، حيث كان يعمل سائقًا، تاركًا لها اثنتين من الأبناء، حيث كانت الفتاة الصغرى تبلغ من العمر عامًا واحدًا، والكبرى عام ونصف.  

إقبال لبيب، الحاصلة على الشهادة الإبتدائية، توفي زوجها حينما كانت تبلغ من العمر 28 عامًا، عاشت مع الزوج في منزل العائلة بمركز فرشوط، وكان هو العائل لأسرته، وبعد وفاته تقاضت معاشه البالغ من العمر 44 جنيهًا، لتتحمل السيدة مسؤولية الأبناء وتقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت، حيث أنها راعت الزوج والأبناء لمدة عام بعد تعرضه لحادث السير.

السيدة الفائزة بالمركز الثالث بمسابقة الأمهات المثاليات، عملت مشرفة داخل حضانة خاصة بنجع حمادي، انتقلت للحياة والإقامة بمنزل والدها بمدينة نجع حمادي، ورفضت الزواج من أجل تربية الفتيات وتوفير احتياجاتهن، اللاتي حصلن على بكالوريوس التجارة، وتعمل حاليًا بشركة عقارات وتبلغ من العمر 31 عامًا، والأخرى حصلت على بكالوريوس الصيدلة، وتبلغ من العمر 30 عامًا، ويقيمون بمركز نجع حمادي شمال قنا.

سيدة مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، عاشت من أجل الفتيات وتربيتهن وتعليمهن، ليحصدن الشهادات الجامعية العليا، فكانت الفتيات همها الأول والأخير، لتحصد في النهاية جائزة المركز الثالث على مستوى محافظات الجمهورية في مسابقة الأمهات المثاليات، وذلك وفقا لما أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قبل دقائق.

جمهور قنا الرى عرض لوز

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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