مصادرة 45 طن «سناكس» فاسدة في مصنع بالجيزة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط مصنع مقرمشات بدون ترخيص تتسبب في الإضرار بصحة الأطفال.



وأوضحت تحريات العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، أن مالك مصنع لتصنيع المقرمشات "لسناكس" وهو غير مرخص، يستخدم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك تحدث ضررا جسيما بصحة المواطنين خاصة الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهداف المصنع المشار إليه ومصادرة 45 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، بدون فواتير قبل طرحها بالأسواق.



و تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.