الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» توزع دليل الخدمات الشرطية لذوى الهمم

الداخلية
الداخلية

أوفدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، وفدًا من قطاع حقوق الإنسان، لزيارة «المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية المكفوفين المصرية، المركز النموذجي للمكفوفين»، وإهداء القائمين عليها نسخًا من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن عدد من النسخ لتوزيعها على جمعيات المكفوفين التابعة للمجلس القومي لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم جسور الثقة والتعاون مع جميع فئات المجتمع المصري، وتوفير السبل لحصولهم على حقوقهم، وبصفة خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لاسيما ذوي الإعاقة البصرية، وفي ضوء اضطلاع وزارة الداخلية بطباعة دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل، وذلك وفقًا للمستجدات الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية لرعاية الأشخاص ذوي الهمم، خاصة ذو الإعاقة البصرية، لتسيير حياتهم اليومية وضمان حصولهم على كافة الخدمات التى تُقدمها الوزارة.

وزارة الداخلية ذوي الإعاقة المجلس القومى مكفوفين القائمين الجمهورية

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وائل لطفي

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