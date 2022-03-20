«التخطيط»: رفع القدرة التشغيلية لـ2101 مكتب تسجيل مواليد ووفيات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن رفع القدرة التشغيلية لعدد 2101 مكتب تسجيل المواليد والوفيات حتى شهر يناير 2022، إلى جانب تدشين حملة للتوعية بحملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال للأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، عن طريق إرسال 6.5 مليون رساله نصيه.

ووفقًا لتقرير حول إنجازات مشروعات التحول الرقمي المحققة حتى شهر يناير 2022، جار تحديث نسخة التكويد الدولى للامراض من النسخة ال 10 الى النسخه 11 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن الإعداد لربط قواعد بيانات الصحة الخاصة بالمواليد حديثى الولادة مثل “الحضانات - اختبار الغدة الدرقية-التطعيمات-مبادرة قياس السمع والاتزان - قاعدة بيانات المواليد”، وإصدار رقم موحد للطفل لاستخدامه في الخدمات الصحيه المقدمة للأطفال حتى يتم إصدار رقم قومى للطفل؛ وذلك لتوحيد البيانات وإنشاء ملف طبى موحد، علاوة على استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية المستفيدة لحظياً التى تقدم دعم عينى ونقدى “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – وزارة التضامن الاجتماعى – هيئة البريد المصرى – وزارة التموين والتجارة الداخلية.......”، بالإضافة إلى استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية.

كما تضمن التقرير إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية من خلال اتفاقية البنك المركزي المصري و I- score مما له عظيم الآثر على الاقتصاد المصري، وبما يحقق استدامة المشروع، إلى جانب اعتماد المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية على المنظومة حيث توفر المنظومة كافة المعلومات عن الاسر المستهدفة، فضلاً عن إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثى الولادة وصحة الأم المنجبة (متوسط سنوي 2.35 مليون مولود سنوياً) مما يساهم فى توفير مالايقل عن 2 مليار جنيه سنوياً، وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوى 600 ألف حالة وفاة سنوياً)، علاوة على إتاحة لوحات العرض البيانية والتى توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع واتاحتها للجهات المستفيدة من البيان، بالإضافة إلى الربط مع منصة التواصل الاجتماعي (Rapid pro) والتطبيق في عدد 10 مكاتب صحة و بلغ اجمالي التسجيل حوالى 2350 حالة.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -أيضًا- مشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات حيث بلغ إجمالي المكاتب المطورة 2814 مكتب حتى يناير 2022 ، إلى جانب إنتظام وضمان حصول حوالى 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، فضلا عن تطوير نظام لمخازن التطعيمات بنسبة 100%، وحساب نسبة التغطية للتطعيمات من المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.، تطوير برنامج لمكاتب و المستشفيات لخدمة تطعيم المعقورين.

إلى جانب اختصار دورة عمل تبادل إخطارات التطعيمات من عدة شهور الى يوم واحد.، وحصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع اسرهم لرفع نسبة التغطية الى نسبة قد تصل الى 100 %.، فضلا عن ربط الجمهورية جميعا بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة وربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة.