إزالة 900 حالة تعدٍ خلال أسبوعين في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات التي بدأت 6 مارس الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 68 حالة تعدٍ بمركزي ناصر والفشن، منها (19 حالة على مساحة 15 قيراط و49 حالة على مساحة 5561 مترًا)، ليصل بذلك إجمالي ما تم تنفيذه "بعد مرور أسبوعين من بدء المرحلة "إلى 902 حالة بواقع (718 حالة على مساحة 70 ألف متر تقريبًا + 184 حالة على نحو 8 أفدنة)، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضي، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 120 حالة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير الماضي وأسفرت عن إزالة 932 حالة، فيما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 إلى 26 مارس الشهر الجاري.