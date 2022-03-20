قائمة أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 20-3-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاحد 20-3-2022، أسعار الذهب فى مصر، استقرت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم، وذلك رغم ارتفاع معدلات الأسعار بقيمة تصل إلى خمسة جنيهات على الجرام الواحد، رغم إنخفاض أسعار الذهب عالميًا، حيث بلغ سعر الأوقية 1922 دولار، نتيجة التخوفات من ارتفاع نسبة التضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وأيضًا التوترات الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.



أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 20-3-2022



بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب فى مصر عيار 24 قيراطاً بأسواق الصاغة المحلية، حيث سجل سعر الجرام 1019 جنيها وهو أعلى من معدلات الأسعار عالمياً، فى ظل تخوفات من التضخم وإرتفاع أسعار الفائدة المتوقعة من البنك المركزي.



سعر الذهب عيار 21 قيراطاً بالأسواق المصرية



أسعار الذهب فى مصر، كذلك شهد سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا ارتفاع طفيف بمقدار أربعة جنيهات فى بداية التعاملات بالصاغة، حيث بلغ سعر الجرام 892 جنيها، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب على الشراء باعتباره مصدرا مهما للادخار والحفاظ على قيمة المدخرات المالية من المواطنين.



أسعار الذهب بأسواق الصاغة عيار 18 قيراط

فى السياق، رغم إنخفاض أسعار الذهب عالمياً خلال نهاية تعاملات السبت، شهد سعر الذهب فى مصر عيار 18 قيراط إرتفاع سعر الجرام، حيث بلغ سعر الجرام 675 جنيها بارتفاع ثلاثة جنيهات عن نهاية تعاملات الخميس.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 7120 جنيها، فى حين استقر سعر الجرام عيار 14 قيراطاً عند مستوى 593 جنيه للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم الأحد، فى أسواق الذهب المحلية، فى ظل انخفاض الطلب عليه بمختلف أسواق الذهب بأنحاء الجمهورية.



أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب بأسواق مصر

فى النهاية، شهدت أسعار الذهب فى مصر إرتفاع معدلات الأسعار بخلاف سعر المصنعية، وذلك رغم إنخفاض أسعار الذهب عالمياً، فى ظل تخوفات من إرتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وسعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري خلال أيام قليلة، باعتباره مصدرا للادخار.