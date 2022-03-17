استقرار الذهب بعد رفع المركزى الأمريكى الفائدة وانخفاض الدولار

استقرت أسعار الذهب، مع تراجع الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1920.45 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط خلال الجلسة بما يصل إلى 1.2 في المئة إلى 1894.70 دولار في ظل القفزة التي سجلتها عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب إعلان البنك المركزي.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة عند التسوية إلى 1908.40 دولار.

والذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة، إذ يزيد ذلك كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا في حين يدعم الدولار المسعرة به، غير أن مؤشر الدولار انخفض 0.5 بالمئة مقابل سلة عملات، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات من مستويات مرتفعة سجلتها في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.94 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1018.65 دولار.

أما البلاديوم فتراجع 0.2 في المئة إلى 2418.56 دولار للأوقية وسط انحسار المخاوف بشأن المعروض.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز "تأثر الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب آمال، وإن تبدو ضعيفة، بأن تؤدي المحادثات بين أوكرانيا وروسيا إلى خفض التصعيد".

وفي سياق متصل، انخفض الذهب الأسبوع الماضي، إذ زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم، لكن الأسعار تتجه لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1984.91 دولار للأوقية (الأونصة).