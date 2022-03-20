اليوم.. توقيع كتاب «السينما والواقع» والاحتفاء بخيرى بشارة بمهرجان الإسماعيلية

تنظم إدارة الدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج "سعد هنداوى" اليوم الأحد، احتفالية خاصة للمخرج "خيري بشارة" تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات" ضمن فعاليات المهرجان.

وسوف تبدأ فعاليات البرنامج بندوة الاحتفاء بالمخرج الكبير خيري بشارة وتديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي في تمام الساعة ٤ مساء ويتم خلالها توقيع كتاب بعنوان "السينما والواقع" الذي قام بكتابته بشارة عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية والذي يحتوي على نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات المهمة التي تم نشرها عن هذه الأفلام.

ويعقب ذلك في تمام الساعة ٦ مساء عرض ٣ من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم وهم "طائر النورس _ يوميات طبيب في الأرياف _ و صائد الدبابات".

يذكر أن المخرج خيرى بشارة من مواليد 30 يونيو 1947، عاش في طنطا عندما كانت والدته تزور أهلها في منطقة الدلتا شمال القاهرة وعاش هناك إلى أن أصبح عمره 5 سنوات ثم انتقلوا إلى القاهرة حيث تعمل ونشأ وسط الجيران في شبرا.

وكان عاشق للسينما منذ صغره وهو ما جعله يدخل المعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1967 وعمل كمساعد للمخرج وفي عام 1968 توجه الى بولندا لدراسة الزمالة على سنة واحدة وهناك التقي بزوجته مونيكا كووالتشيك وتزوجا في شهر أكتوبر عام 1969.

وعندما عاد الى مصر وواصل العمل في منصب مدير مساعد بالإضافة إلى انه قام بتدريس التمثيل والكتابة وفي عام 1972 عمل مع الفيلم البولندي الشهير "في الصحراء والبراري" خلال عملية اطلاق النار في مصر.



وفي الفترة من 1974 الي 1986 قدم أكثر 12 فيلما من الأفلام الوثائقية والقصيرة بمجموعة متنوعة من المواضيع. كان أول فيلم روائي "الأقدار الدامية" في الإنتاج المشترك مع الجزائر حيث بدأ تصويره في عام 1976 ، وانتهي عام 1980 وعرض في عام 1982.كما قام باخراج اكثر من 11 فيلما من افلام الدراما الاجتماعية والتي تلامس قلوب الناس وحصل عليها علي العديد من الجوائز المحلية والعالمية .



ومؤخرا يقم بالتدريس لطلبة المعهد العالي للسينما كما انه يقوم بثورة التصوير بالديجيتال والانتاج المستقل للسينما .

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.