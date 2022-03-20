أرباح «أوراسكوم للتنمية» تقفز بنسبة 130% على أساس سنوي

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال 2021، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 130%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت صافي ربح بلغ 1.31 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 571.32 مليون جنيه في 2020.

وارتفع صافي ربح الشركة الأم خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 532.18 مليون جنيه خلال 2020.

وبلغت أرباح أصحاب الحصص غير المسيطرة نحو 105.25 مليون جنيه في 2021، مقابل 39.14 مليون جنيه في 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 7.05 مليار جنيه في 2021، مقابل إيرادات بلغت 4.98 مليار جنيه في 2020.

وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة خلال 2021، فحققت أرباحًا بلغت 717,65 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 403.8 مليون جنيه في 2020.

وحققت أوراسكوم للتنمية مصر، أرباحاً بلغت 1.21 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 357.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 3.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن نمو قيمة المبيعات العقارية للشركة خلال العام الماضي لنسبة 48.8%، على أساس سنوي.