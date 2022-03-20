الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «أوراسكوم للتنمية» تقفز بنسبة 130% على أساس سنوي

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال 2021، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 130%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت صافي ربح بلغ 1.31 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 571.32 مليون جنيه في 2020.

وارتفع صافي ربح الشركة الأم خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 532.18 مليون جنيه خلال 2020.

وبلغت أرباح أصحاب الحصص غير المسيطرة نحو 105.25 مليون جنيه في 2021، مقابل 39.14 مليون جنيه في 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 7.05 مليار جنيه في 2021، مقابل إيرادات بلغت 4.98 مليار جنيه في 2020.

وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة خلال 2021، فحققت أرباحًا بلغت 717,65 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 403.8 مليون جنيه في 2020.

وحققت أوراسكوم للتنمية مصر،  أرباحاً بلغت 1.21 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 357.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 3.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن نمو قيمة المبيعات العقارية للشركة خلال العام الماضي لنسبة 48.8%، على أساس سنوي.

مصر ارتفاع عقار المالية ماء أساس نهاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

نوة «الشمس الكبيرة» تضرب الإسكندرية.. أمطار ورياح وأجواء متقلبة

نقيب صيادى البرلس يكشف تفاصيل غرق 3 مصريين فى ليبيا

«جرعة مخدرات زائدة» تقتل فتاة فى مدينة نصر

حبس تاجر مخدرات «ديليفري» في المطرية

جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى مسكنه بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

اختراع إسرائيلى: جهاز استشعار لرؤية ما خلف الجدران.. كيف يعمل؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر