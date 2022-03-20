الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تتوقع مزيدًا من الضحايا المدنيين فى أوكرانيا بـ«خطة روسيا الجديدة»

جريدة الدستور

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، وفقًا لأحدث التقييمات الاستخباراتية بشأن مستجدات الوضع في أوكرانيا، بأن من المحتمل أن تواصل روسيا استخدام القوة النارية الكثيفة لدعم الهجمات على المناطق الحضرية في محاولة للحد من خسائرها الكبيرة بالفعل.

وحذرت وزارة الدفاع البريطانية - في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الأحد - من أن هذا سيأتي على حساب المزيد من الضحايا المدنيين.

وأوضحت الوزارة أنه على مدار الأسبوع الماضي، أحرزت القوات الروسية تقدمًا محدودًا في السيطرة على المدن في شرق أوكرانيا، وبدلًا من ذلك زادت روسيا من قصفها العشوائي للمناطق الحضرية؛ ما أدى لحدوث دمار على نطاق واسع وعدد كبير من الضحايا المدنيين.

لندن الدفاع البريطانية القوات الروسية المملكة المتحدة

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