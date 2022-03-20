بريطانيا تتوقع مزيدًا من الضحايا المدنيين فى أوكرانيا بـ«خطة روسيا الجديدة»

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، وفقًا لأحدث التقييمات الاستخباراتية بشأن مستجدات الوضع في أوكرانيا، بأن من المحتمل أن تواصل روسيا استخدام القوة النارية الكثيفة لدعم الهجمات على المناطق الحضرية في محاولة للحد من خسائرها الكبيرة بالفعل.

وحذرت وزارة الدفاع البريطانية - في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الأحد - من أن هذا سيأتي على حساب المزيد من الضحايا المدنيين.

وأوضحت الوزارة أنه على مدار الأسبوع الماضي، أحرزت القوات الروسية تقدمًا محدودًا في السيطرة على المدن في شرق أوكرانيا، وبدلًا من ذلك زادت روسيا من قصفها العشوائي للمناطق الحضرية؛ ما أدى لحدوث دمار على نطاق واسع وعدد كبير من الضحايا المدنيين.