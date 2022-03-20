الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات «ديليفري» في المطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في الاتجار في الأقراص المخدرة.

وقال المتهم إنه كان يخفي المواد المخدرة بشقته، ويستخدم دراجة بخارية في نقل المضبوطات لعملائه، والتنقل لتوصيلها لهم، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم.

وذكر المتهم أنه يحصل على المواد المخدرة من عاطل ليتولى توزيعها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة استعداد لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم تمكن ضباط مباحث قسم المطرية، وبصحتهم قوة امنية، من القبض عليه، وبحوزته عددا من شرائط العقاقير المخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المطرية الجزئية التحقيقات الاتجار الاقراص المخدرة حبس عاطل

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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