الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان والهند تتعهدان باتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الهندي ناريندرا مودي، باتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأحد، أن كيشيدا أخبر مودي خلال لقائهما الليلة الماضية في العاصمة نيودلهي "بأن الهجوم الروسي على أوكرانيا زَلْزَلَ أسس النظام الدولي ويتطلب ردًا واضحًا".
وقال كيشيدا - في تصريحات للصحفيين بعد لقاء مودي - "أكدنا أنه لا يمكن التغاضي عن أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن بالقوة في أي منطقة مع ضرورة السعي لحل سلمي للنزاعات على أساس القانون الدولي".
وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما في نيودلهي، شدد كيشيدا ومودي على أهمية سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا، وتعهدا باتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية في الدولة الواقعة في شرق أوروبا، ودعا القادة إلى وقف فوري للعنف وأنه لا يوجد خيار آخر سوى طريق الحوار والدبلوماسية لحل الصراع.
ووصف كيشيدا ومودي اليابان والهند بأنهما "قوتان رائدتان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وتعهدا بـمواجهة التحديات ضد النظام البحري القائم على القواعد في بحار الصين الشرقية والجنوبية، مستهدفين مطالبات بكين في المياه الإقليمية.
وأدان الجانبان إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعا إلى نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، كما أعلن كيشيدا عن خطة لاستثمار خمسة تريليونات ين (42 مليار دولار) في الهند على مدى خمس سنوات.

طوكيو أوكرانيا الأزمة الإنسانية في أوكرانيا اليابان الهند

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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