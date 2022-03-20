انطلاق فعاليات الملتقى التاسع لأهل مصر بواحة سيوة

افتتح فعاليات الملتقى التاسع لأهل مصر بمركز الحرف اليدوية بواحة سيوة التي تنظمه وزارة الثقافة والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وتُشرف عليه إدارة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري.

فعاليات الملتقى التاسع لأهل مصر

جاء ذلك بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة وأحمد درويش رئيس إقليم غرب الدلتا ومحمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح و120 شباب وفتاة من المحافظات الحدودية “شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، أسوان، حلايب وشلاتين، مطروح”.

فعاليات الملتقى التاسع لأهل مصر

وألقى الباحث الدكتور حمد شعيب محاضرة في افتتاح الملتقي عن محافظة مطروح وسمات واحة سيوة الثقافية والبعد الاجتماعي والموروث للواحة للشباب القادمين من المحافظات الحدودية.

وسيتم تنظيم عددا من الورش للشباب تتضمن “ورش أدب، مسرح، حرف وخيامية، معادن، جلود” بالإضافة إلى معرض لمنتجات الورش في اليوم الختامي ونتائج الورشتين الأدبية والمسرح.

كان قد استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، أمس السبت، الفوج الثالث من رحلات "يلا كامب" السياحية لواحة سيوة بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، وخليل خليفة مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة، ومنسقي مشروع "يلا كامب" بوزارة الشباب والرياضة، وذلك أمام عين "جوبا" (كليوباترا).

فعاليات الملتقى التاسع لأهل مصر

واستقبل الفوج الثالث بـ “يلا كامب” فتيات سيوة الزي التقليدي للواحة، مقدمين لهم أطيب أنواع التمور التي تشتهر بها الواحة، وسط حفاوة الاستقبال من الجميع.

وقدم رئيس مركز ومدينة سيوة تحيات أهالي سيوة، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع في الواحة، مضيفاً بأن رئاسة المركز دائماً على استعداد تام للتعاون مع إدارة الشباب والرياضة، وتذليل العقبات من أجل نجاح الرحلات، وإظهار الواحة بالمظهر اللائق والحضاري أمام الزائرين.

وشهد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة وخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة وخليل خليفة على مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة، في ١١مارس ٢٠٢٢، فعاليات المارثون الرياضي الذي تم تنظيمه من أمام معبد الإسكندر الأكبر مرورا بمعبد أمون وختاما بعين جوبا.