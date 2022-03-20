الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. جامعة عين شمس وأسترازينيكا يحتفلان بتدشين أول منصة للتحول الرقمى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أطلق قسم القلب بجامعة عين شمس برنامجًا للتحول الرقمي بأقسام القلب ومساعدة الأطباء والمرضى بالجامعة، باستخدام تكنولوجيا عالمية حديثة عبر إطلاق منصة (كارديوتوبيا)، بالاشتراك والتعاون مع شركة أسترازينيكا العالمية للأدوية، ويقام المؤتمر اليوم الأحد الساعة الثانية ظهراً.

وتعد منصة (كارديوتوبيا) النظام الأول من نوعه في مصر، ويعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم مريض القلب عن طريق خلق قاعدة بيانات رقمية متكاملة بشكل مباشر تشمل كل خطوات رحلة المريض منذ لحظة دخوله لأقسام القلب بالجامعة وتشمل التاريخ المرضي، والكشف الإكلينيكي، والتحاليل المعملية والآشعة، والتشخيص، وروشتات علاجية، مما يسهل متابعة المريض في الزيارات التالية، ويوفر الوقت ويرفع دقة التشخيص، وذلك لتمكين المريض من الحصول على الاستشارة من مختلف أطباء واستشاريي وأساتذة القسم بسهولة بضغطة زر على جهازهم المحمول، وسوف يتم توسيع نطاق هذه المنصة لتشمل جميع الأقسام الأخرى بالجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن منصة كارديوتوبيا تتيح لأطباء قسم القلب مطالعة عملية القسطرة للمريض على الهواء مباشرة وتسجيل آرائهم الطبية بمنتهى السرعة، مما يتيح للأطباء استشارة أساتذتهم وقرنائهم بالقسم في أسرع وقت لتوفير أقصى استفادة للمريض.

ومن الطفرات الطبية التي توفرها منصة كارديوتوبيا، قدرة الأطباء على إدخال ملفات المرضى الطبية على أحدث برامج الإحصاء العالمية، مما يساهم بالنشر في أعرق المجلات الطبية العالمية ورفع مكانة مصر العلمية البحثية بين دول العالم.

يساهم هذا المشروع الكبير في وضع القطاع الطبي المصري في مصاف الدول العالمية.

وتستعد جامعة عين شمس لإطلاق هذه المنصة الرقمية "كارديوتوبيا" التي سوف تحدث طفرة في شكل العلاج بالقطاع الصحي المصري بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعه عين شمس لشئون الدراسات العليا، والدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب جامعة عين شمس، والدكتور  نبيل فرج رئيس قسم القلب، والدكتور شريف وجيه رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا.

عين شمس التكنولوجيا جامعة عين شمس الذكاء الاصطناعي دول العالم قاعدة بيانات

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وائل لطفي

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