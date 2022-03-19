خلال 24 ساعة.. ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42435 طن شملت “12894 طن فوسفات و20341 طن يوريا و 9200 طن اسمنت”.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32326 طن تشمل “11650 طن قمح و 1882 طن خشب زان و 3554 طن زيت طعام و 10655 طن فول صويا و 3367 طن حديد و 100 طن خردة و 3072 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1118 طن”.

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 973 حاوية مكافئة تشمل "خضراوات (بقدونس و بروكلى وبصل أخضر و خس وبطاطس و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل و اعشاب وقطن و كراوية) و فواكه (برتقال و فراولة) يتم تصديرها إلى كل من هونج كونج و المانيا و سنغافورة و أمريكا و باكستان و بنجلاديش و الصين و الهند و كرواتيا و سريلانكا و سلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 296 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3118 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110147 طنا ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106250 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2569 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضى ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2873 شاحنة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2569 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضى ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2873 شاحنة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3118 حاوية مكافئة.