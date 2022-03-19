السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشهد افتتاح ثالث معارض «أهلا رمضان» بمدينة طنطا (صور)

محافظة الغربية
محافظة الغربية

افتتح طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، ثالث معارض “أهلا رمضان” والمقام بمقر الغرفة التجارية بمدينة طنطا.

حضر فعاليات الافتتاح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية. 

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وأكد محافظ الغربية، على استمرار جهود المحافظة لمحاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.  

وقال “رحمي” إن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، تحت إشراف مباحث التموين ومديرية التموين بالغربية.

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وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل، وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى رحمي حوار مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل وخاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.

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ومن جانبهم أبدى المواطنين رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

يذكر أن محافظة الغربية أعلنت عن توفير 19 معرض مؤقت بجميع المراكز والمدن والأحياء إلى جانب المنافذ الدائمة والسيارات المتنقلة التي تجوب قرى ومدن المحافظة.

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعاً لمناقشة آخر المستجدات في المنافذ الغذائية وموقف توريد القمح بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، مديري مديريات التموين والصحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

محافظ الغربية يفتتح ثالث معارض أهلا رمضان بمدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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