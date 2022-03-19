غدًا.. «التضامن» تنظم الملتقى التطوعي لبرنامج فرصة

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، فعاليات الملتقى التدريبي الخاص بمتطوعي الدعم والإرشاد الذي ينظمه برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد وزارة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الأولى من برنامج فرصة تستهدف تعديل السلوك ورفع الوعي، حيث تم تمويلها بقرض البنك الدولي وتضم 8 محافظات القليوبية، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج والأقصر .

وأشارت وزارة التضامن إلى أن عدد المراكز المستهدفة فى القرى تصل إلى 34 مركز في 273 قرية.

من جانبه، قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، إن البرنامج يعمل منذ سنتين، تم تصميم مشروعاته حتى تكون مربحة للمستفيدين وتوفر لهم حياة كريمة أفضل من الاعتماد على المساعدات النقدية.

وأوضح الشبراوي، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن المرحلة الأولى لبرنامج فرصة تستهدف تشغيل 50 ألفًا، بالاعتماد على قواعد البيانات المسجلة لدى وزارة التضامن، والتى تضم 34 مليون شخص وتشتمل على مستفيدى تكافل وكرامة والمرفوضين من البرنامج.

ويعمل برنامج فرصة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها بشكل مباشر او غير مباشر من خلال الشركاء, وتشمل الخدمات التالية:

- توفير فرص عمل بشروط لائقة وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

- تنفيذ مبادرات نقل الأصول والالتزام بربطها معا في سلاسل القيمة.

- تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية.

- تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية.

- توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين أثناء تنفيذهم أنشطتهم في المجتمعات المحلية.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي في مختلف القطاعات والشركات.

- تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء.

- إصدار دليل يشمل فرص التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات التي تعمل فيها هذه المنظمات.

- مساعدة الفئات المستهدفة الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات.