السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ويجز يستعين بمحمد صلاح فى «بعودة يا بلادى» (فيديو)

ويجز
ويجز

أحدث مغني الراب الشهير ويجز ضجة قبل قليل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أحدث أغنياته "بعودة يا بلادي"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب YouTube؛ وهى الأغنية الرسمية لفيلم "كباتن الزعتري".

وكعادته بمجرد أن طرح «ويجز» الأغنية، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومتابعيه، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية تخطت حاجز النصف مليون، عقب ساعة واحدة من طرحها.

وحرص «ويجز» خلال الأغنية على الإشادة باللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وليفربول الإنجليزي، وجاءت كلمات الأغنية «حبيبي We Balling ما شاء الله.. Fakers Keep Falling..
Working Like A Slave أخي
Playnig To Hard .. Looking as Fresh as Mo Salah».

تفاصيل فيلم «كباتن الزعتري»

فيلم «كباتن الزعتري» وثائقى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقى، وشارك فى العديد من المسابقات الدولية، وقد حصد نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي وثائقي، بالإضافة لتنويه خاص من أيام قرطاج السينمائية.

«كباتن الزعتري» من إخراج وإنتاج علي العربي، ويتناول قصة حقيقية لمحمود داغر، 23 عامًا، وبطل الفيلم الآخر فوزي رضوان، قطاميش وحلمهما باللعب للمنتخب السوري لكرة القدم والاحتراف؛ والفيلم قدمهما كبطلين طبيعيين لهما انكسارات ونجاحات وإخفاقات وأحلام لكنهما يسعيان بكل قوة للنجاح.

من جهة أخرى، كان ويجز تصدر مؤخراً التريند عقب إحيائه حفلًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية، وطل خلاله على جمهوره بلوك غريب مما جعله حديث رواد السوشيال ميديا، ومن قبلها طرح تصدر التريند بتراك أغنية «البخت»، وحقق أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها على صفحته الرسمية على قناة يوتيوب، كما أنها وصلت للمركز الأول فى قائمة تريندات يوتيوب.

واحتلت أغنية «البخت» المرتبة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمجرد طرحها، وسادت حالة من التعاطف الشديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مطرب الراب ويجز، فقد كان يشكو فيها حاله بعدما تركته حبيبته.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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