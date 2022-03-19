تبدأ 7 مايو.. موعد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدراس

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد امتحانات الترم الثاني لعام 2022 حيث تستعد جميع المدارس على مستوى الجمهورية لعقد امتحانات الترم الثاني 2022 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم فى بيانات صحفية لها عن الخريطة الزمنية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان صحفى لها عن الخريطة الزمنية إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك تنبيهات تم توزيعها على المدارس على مستوى الجمهورية أنه سوف يتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء امتحانات التيرم الثاني.

جدول امتحانات الترم الثانى للصف الرابع الابتدائي 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الترم الثانى لطلاب الصف الرابع الابتدائي وقالت إن يوم الاحد الموافق 8 مايو يتم عقد امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية أما يوم الاثنين 9 مايو يتم عقد امتحانى العلوم والمهارات المهنية أما يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو يتم عقد امتحان الدراسات ومادة الاى سي تى أما الاربعاء الموافق 11 مايو يتم عقد امتحان اللغة الانجليزية أما الخميس الموافق 12 ميو لعام 2022 يتم عقد امتحان الرياضيات وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مدة الامتحان فى كل مادة عبارة عن ساعة ونصف.