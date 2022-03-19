السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خالد عبدالغفار يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير مستشفى الخارجة التخصصي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مستشفى الخارجة التخصصي، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

تضمنت جولة الوزير تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الخارجة التخصصي، حيث اطلع على معدلات تنفيذ أعمال التطوير، ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، والالتزام بالجداول الزمنية المُحددة.

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كما تفقد الوزير غرف الرعاية، والحضانات، ووحدة القسطرة، ومبنى العزل، ومركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وغرف الأشعة، وبنك الدم؛ حيث اطمأن على توافر جميع فصائل الدم بالمستشفى، بكميات كافية لخدمة أهالي المحافظة.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة عدم تحمل المواطنين من غير القادرين لأي نفقات علاج داخل المستشفى، مؤكدًا أهمية تقديم خدمات طبية مُتميزة للمواطنين.

وخلال زيارته، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار مركز الدكتور حسن حلمي، لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الوادي الجديد، مشيدًا بالخدمات المُقدمة لذوي الهمم، والإمكانيات المتواجدة، وطرق العلاج التي يتبعها المركز، والتي تتضمن العلاج بالماء.

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وفي سياق متصل، وجه الوزير بسرعة الانتهاء من المبنى الإداري الخاص بهيئة التأمين الصحي بالمحافظة، كما وجه بعمل بروتوكولات تعاون مع الجامعات المُحيطة بالمحافظة، وندب أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.

وعلى هامش الزيارة، التقى الدكتور خالد عبدالغفار بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من أهالي المحافظة، حيث عقد معهم حوارًا مفتوحًا، استمع خلاله لمطالبهم التي من شأنها تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وعرض الوزير خلال اللقاء رؤيته لتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة، والتي وجه بسرعة تنفيذها، بينما تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي المحافظة، بالشكر للوزير على جهوده المستمرة والإجراءات التي اتخذها وساهمت في إزالة العقبات التي تواجه المنظومة الصحية بالمحافظة.

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حضر زيارة الوزير لمستشفى الخارجة التخصصي، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس هيئة أمانة المراكز الطبية المُتخصصة، وعدد من قيادات محافظة الوادي الجديد.

خالد عبدالغفار سرعة إنهاء أعمال تطوير مستشفى الخارجة التخصصي الخدمات الطبية خطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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