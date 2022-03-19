السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في 5 بنود.. تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى لمعاشات المحامين

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، قرارًا برفع الحد الأدنى لمعاشات المحامين ذوى المكاتب أو أسرهم.

ونص القرار على الآتي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته  وعلى ملف المعاشات، وما هم ثابت فيه من تدنى المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، حتى بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفى غذاء يوم، حتى وصلت بعض تلك المعاشات إلى مبالغ تتراوح بين مائتى وخمسمائة جنيه ، وهى قيمة غير إنسانية ، ولا تتناسب مع أعباء أى أسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف، ناهيك بالسكن وبمصروفات المدارس والجامعات ، والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوى المقررة بالنقابة ، واللباس والكساء ، والمواصلات ، والإنتقالات ، والسكوت عن هذا جريمة فى حق الزملاء وأسرهم ، وفى حق الإنسانية .

وتابع: "لا يشترط لوضع حد أدنى للمعاش العرض على الجمعية العمومية، ويملكه مجلس النقابة العامة وبعد الاطلاع على تقريري الخبيرين الاكتواريين وتقريرهما المكملين وما استلزماه لتدبير هذا الحد الأدنى، وإذْ أن تدبير ذلك متاح، بعد أن تم زيادة تحصيل أتعاب المحاماة بتعاون مشكور من وزير ووزارة العدل ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وكافة المحاكم فى أنحاء البلاد، وكذا وقف الاستيلاءات التى كانت جارية بغير حق ، من حصيلة التصديق على العقود، ونقل التصديق لدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية إلى مقر النقابة العامة، مع حفظ نسبتها المقررة، نظرًا لخروجها على النظام العام، حتى بلغت المبالغ المستولى عليها من حصة النقابة العامة ما يزيد على ستة عشر مليون جنيه، وجارى التحقيق بشأنها في نيابة الأموال العامة العليا.

وشمل القرار:

أولاً: يرفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم ، إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.  

ثانيًا: لا يسرى هذا على من يتقاضون معاشًا آخر، إلاَّ إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة، يقلان عن ألف جنيه شهريًا ، فيُستكملا بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أبريل 2022.

رابعًا:  يُعرض هذا القرار على مجلس النقابة بالتمرير لنجدة المحامين وأسرهم المضرورين بالمعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية .
خامسًا: إذا صادقت أغلبية مجلس النقابة على هذا القرار، يصير تنفيذه فى الموعد المقرر فى البند ثالثًا من هذا القرار.

مجلس الدولة نقيب المحامين وزارة العدل المحكمة الدستورية العليا الحد الأدنى للمعاش

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وائل لطفي

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